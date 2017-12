Saturday’s snowfall totals and pictures

SPRINGFIELD, Mass. (WWLP) – Here are the reported snowfall totals from the December 10th snowstorm:

Hampden: 6.3″

Springfield: 6.0″

Wilbraham: 6.0″

Blandford: 6.0″

Monson: 6.0″

East Longmeadow: 6.0″

Agawam: 5.5″

Chicopee: 5.0″

Amherst: 4.25″

Heath: 3.5″

Plainfield: 1.1″

Now take a look at some photos that our viewers sent in to Reportit@wwlp.com!

December 10th snowstorm View as list View as gallery Open Gallery East Longmeadow. Photo Courtesy Reportit@wwlp.com Colrain. Photo Courtesy: Barbara Boone via Reportit@wwlp.com Photo Courtesy: Bryan Lapointe via Reportit@wwlp.com Bright Nights. Photo Courtesy: Amy Barron-Burke via Reportit@wwlp.com Hadley. Photo Courtesy: Jordan Lashway via Reportit@wwlp.com Hadley. Photo Courtesy: Jordan Lashway via Reportit@wwlp.com Southampton. Photo Courtesy: Steven Mendrek via Reportit@wwlp.com Wilbraham. Photo Courtesy: Tavis Haluch via Reportit@wwlp.com South Hadley. Photo Courtesy: Tony via Reportit@wwlp.com South Hadley. Photo Courtesy: Tony via Reportit@wwlp.com Westfield. Photo Courtesy: Lisa Sperling via Reportit@wwlp.com Mariah. Photo Courtesy Reportit@wwlp.com Photo Courtesy Reportit@wwlp.com Brimfield. Photo Courtesy Reportit@wwlp.com Plainfield. Photo Courtesy: Mary Lynn Sabourin via Reportit@wwlp.com Mariah. Photo Courtesy Reportit@wwlp.com