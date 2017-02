(WWLP) – As the snow begins to wind down in western Massachusetts, here is a look at how much has fallen in our area during Thursday’s winter storm. Send your snowfall reports to reportit@wwlp.com:

Ludlow : 18.0″

: 18.0″ Westfield : 16.4″

: 16.4″ Hampden : 16.0″

: 16.0″ Belchertown : 15.5″

: 15.5″ West Springfield : 15.0″

: 15.0″ Granby : 14.8″

: 14.8″ North Amherst : 14.0″

: 14.0″ Ware : 13.6″

: 13.6″ Springfield : 13.0″

: 13.0″ Southwick : 13.0″

: 13.0″ Ashfield : 7.5″

: 7.5″ Cummington: 6.0″